Torna il colera: uomo ricoverato in ospedale

Si torna a parlare di colera in Italia. Un pensionato di Arbus è stato ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari e medici hanno accertato che si tratta di colera. L'uomo si trova nel reparto di Malattie infettive e risponde alle cure. Parallelamente sono stati avviati i test clinici sui parenti. Per scongiurare ulteriori contagi è adesso indispensabile capire come l'uomo abbia contratto il colera.

Sappiamo che l'anziano soffre di altre patologie, ma sta rispondendo alle cure e non sarebbe in pericolo. Finora i parenti sono risultati negativi alle analisi. Resta però da capire come il paziente si sia ammalato. L'anziano non si sarebbe mai mosso dal luogo di residenza. Questo porta a escludere il contagio fuori dalla Sardegna. Senza ricostruire la catena del contagio c'è il potenziale rischio di avere altri casi. Da qui il lavoro delle autorità sanitarie per tracciare contatti e spostamenti, per capire cosa ha mangiato e da chi ha acquistato gli alimenti.

Cosa è il colera

Il colera è un'infezione diarroica acuta causata da un batterio. La malattia può essere contratta in seguito all'ingestione di acqua o di alimenti contaminati da materiale fecale di individui infetti (malati o portatori sani o convalescenti); i batteri del colera sono dotati di notevole resistenza nell'ambiente esterno, soprattutto in ambiente liquido e possono sopravvivere anche in ambiente moderatamente salino come l'acqua di mare. Per questo motivo il pesce, se consumato crudo, e altri prodotti ittici come molluschi e crostacei, sono particolarmente pericolosi ai fini della trasmissione del colera. Pericolosa, in aree endemico-epidemiche, anche la verdura consumata cruda per la possibilità che liquami vengano usati a scopo irriguo o fertilizzante.

Oggi la malattia è considerata endemica in molti Paesi e il batterio che la provoca non è ancora stato eliminato dall’ambiente.

Il periodo di incubazione del colera (periodo durante il quale la persona è già stata infettata ma non ha ancora manifestato i sintomi della malattia) va da poche ore a 5 giorni, ma abitualmente è di 2-3 giorni.

Il colera si manifesta con molte scariche di diarrea acquosa, vomito, rapida disidratazione, abbassamento della temperatura (ipotermia). La perdita di grandi quantità di liquidi con il vomito e la diarrea può infatti provocare stato di shock e, se non opportunamente curata, la morte.

L’aspetto più importante nella cura del colera è la reintegrazione dei liquidi e dei sali persi. L'attuale raccomandazione dell'Oms è quella di somministrare gli antibiotici solo ai casi di colera con grave disidratazione. I pazienti affetti da colera dovrebbero essere ricoverati in ospedale in isolamento.

Le persone che sono state in contatto con un caso di colera (conviventi, persone che hanno condiviso alimenti e bevande con il paziente) devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria per 5 giorni dall'ultima esposizione e per altrettanti giorni dovrebbero astenersi da tutte quelle attività che comportino direttamente o indirettamente la manipolazione di alimenti. Esistono anche due vaccini orali (Ocv), attualmente, in commercio e raccomandati dall'Oms.

Continua a leggere su Today.it...