Anziano trovato morto in casa in un lago di sangue, la sua badante in caserma

Un anziano di 89 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Colli Verdi di Pavia, in Oltrepò Pavese. Il suo cadavere, in un lago di sangue, era a piedi del letto. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno avviato l'indagine con l'ipotesi di omicidio, accompagnando in caserma a Voghera la badante dell'uomo, una donna di 40 anni di nazionalità italiana.

A scoprire il cadavere dell'anziano in un lago di sangue sono stati alcuni parenti dell'uomo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo. L'autopsia stabilirà con esattezza le cause della morte e anche l'ora presunta a cui risale il decesso.