Spara dal balcone, si barrica in casa della vicina e minaccia di far esplodere la palazzina

In preda ad un raptus di follia prima esplode dei colpi d'arma da fuoco dal balcone della propria abitazione, poi si barrica nell'abitazione attigua alla propria minacciando di fare esplodere il palazzo per poi avventarsi armato di coltello sui poliziotti che cercavano di fermarlo. Attimi di panico verso le 14:00 di oggi 28 marzo 2023 a Santa Maria Capua Vetere dove un 39enne ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco dal balcone della propria abitazione.

Poi si è diretto nell'appartamento attiguo al suo cacciando la proprietaria e barricandosi in camera da letto. Nel frattempo i vicini hanno allertato il 113.

All'arrivo degli agenti del locale commissariato ha dato fuoco ad una bombola di gas e brandendo la bombola incendiata come un lanciafiamme ha cercato di farsi largo tra i poliziotti per scappare. In una mano teneva anche un coltello da cucina di medie dimensioni con il quale cercava di colpire i poliziotti.

Una volta all'esterno del palazzo è stato bloccato dai poliziotti e affidato alle cure del 118 per un trattamento sanitario obbligatorio. È stato necessario l'intervento della squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per sedare il rogo che ha semidistrutto l'appartamento della vicina del 39enne.

Sul balcone dell'abitazione i poliziotti hanno ritrovato la pistola con un colpo in canna.