Colpisce il padre dopo una lite e ne provoca la morte, poi si suicida

Si è e suicidato dopo aver appreso della morte del padre, provocata da un colpo che lui stesso gli aveva sferrato nel corso di una lite. Il tragico episodio, su cui indagano i carabinieri, è avvenuto in provincia di Brindisi.

Per ricostruire i fatti bisogna andare a ritroso fino a venerdì scorso quando a Cisternino, al culmine di un'accesa lite, il figlio 36enne avrebbe aggredito il padre. L'anziano era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove gli era stata riscontrata una grave emorragia cerebrale.

Sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, il 71enne era stato trasferito in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dov'è rimasto ricoverato fino al decesso, avvenuto lunedì sera.

Una volta appresa la notizia, il figlio, sconvolto, ha maturato l'estremo gesto. Come riferisce BrindisiReport, il 36enne lavorava come guardiano presso uno stabilimento balneare di Savelletri, alla marina di Fasano. Ed è nei pressi del lido che un collega ha trovato il suo corpo privo di vita, con un cappio intorno al collo.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Brindisi, avevano già avviato un'indagine a carico del 36enne per lesioni personali. Tale ipotesi di reato, evidentemente, sarebbe stata riqualificata in omicidio, a seguito del decesso del padre. Ma con la morte del presunto responsabile, il reato si estingue. Intanto, l'abitazione dove vivevano i due - in corso Umberto a Cisternino - è stata sottoposta a sequestro.

