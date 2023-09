Colpito da uno studente con la pistola a pallini, professore sotto choc: "Poteva finire in tragedia"

"Appena sono entrato in classe ho visto questo ragazzo correre verso di me, quando era a circa mezzo metro mi ha sparato. Ho avuto paura". A parlare, ai microfoni di Telenorba, è Pasquale Pellicani, docente di Diritto ed Economia all'istituto tecnico Romanazzi di Bari, che venerdì mattina, 29 settembre, è stato colpito da un pallino esploso da una pistola giocattolo mentre si apprestava a iniziare la lezione.

A premere il grilletto è stato uno studente di 17 anni, ma la pistola era stata portata in classe da un altro alunno. L'arma era finta, ma in quel momento il professore non poteva saperlo. "Non è facile distinguere in pochi secondi una pistola giocattolo da una vera" dice il docente. Che poi mostra davanti alle telecamere i segni che il pallino gli ha lasciato sul petto. Il professore, che non è rimasto ferito, ha accusato un lieve malore a causa dello spavento.

"Mi hanno detto che era un gioco, ma poteva finire in tragedia"

"I ragazzi mi hanno detto che era un gioco. Non voglio perseguirli penalmente perché ritengo che si sia trattato di una bravata", però "è un episodio gravissimo" spiega il docente, "bisogna prendere dei provvedimenti seri nei loro confronti". Pellicano racconta che subito dopo lo "sparo" ha avvertito un "forte bruciore" al petto. Alla fine tutto si è risolto senza gravi conseguenze, "ma poteva finire anche in tragedia perché il pallino avrebbe potuto colpirmi l'occhio". Il professore ha raccontato di non aver mai avuto problemi con il 17enne che ha esploso il colpo. Nei prossimi giorni sarà riunito il consiglio di classe per prendere provvedimenti nei confronti dello studente responsabile del gesto. Per il ragazzo, qualora vengano verificate le responsabilità, potrebbero esserci conseguenze dal punto di vista disciplinare.

Continua a leggere su Today...