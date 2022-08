Esplode un colpo dal fucile, muore bambino di 10 anni

Un bambino di 10 anni, di Casalguidi, in provincia di Pistoia, è morto a Scutari, in Albania, mentre si trovava in vacanza con la famiglia, originaria del posto. Il piccolo, Lorenzo Jakaj, è deceduto a causa di un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dal fucile dello zio.

Il terribile incidente domestico, come racconta La Nazione, è avvenuto nella serata di martedì scorso a Samrisht, nella periferia di Scutari. Dalle prime ricostruzioni degli agenti di polizia arrivati sul posto, lo zio, un uomo di 68 anni, stava pulendo il suo fucile da caccia quando ha colpito il bambino.

Nonostante il celere arrivo dei soccorsi, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. L’uomo, ferito alla mano per il colpo esploso, è stato trasportato in ospedale. La procura locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto, lo zio risulterebbe indagato. La famiglia si è adoperata per riportare il corpo del piccolo in Italia.