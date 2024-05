Come sta Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato in stazione a Milano

Cauto ottimismo sullo stato di salute di Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate, Milano, mentre cercava di fermare un uomo che lanciava sassi contro treni e persone. Sembra che sia stato estubato a 48 ore dall'intervento e che sia in grado di respirare autonomamente.

Il 35enne nato a Ischia però non è sveglio, "non ha ancora parlato ma ha reagito a qualche stimolo iniziale", rivelano fonti dell'ospedale alla stampa. Christian dunque "resta in prognosi riservata e la sua condizione è ancora considerata grave anche se prevale un cauto ottimismo".

Moltissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza, come quello di alcuni colleghi che sabato sera 11 maggio 2024 si sono ritrovati con le volanti della polizia sotto l’ospedale Niguarda per salutarlo.