Fidanzati scappano senza pagare il conto: il ristoratore li insegue di corsa, loro lo massacrano di botte

Hanno tentata la più classica e disonesta delle "furbate", la più insopportabile ai danni di chi lavora nella ristorazione. La serata di una coppia violenta è finita con una denuncia.

Due fidanzati, un 25enne di Como con alcuni precedenti penali e una 21enne di Vimercate, si sono recati in un ristorante di Como, in pieno centro, dove hanno ordinato e mangiato varie portate, tutte di loro gradimento. Un conto nemmeno salato per quel semplice pranzetto, 47 euro, che evidentemente i due non avevano però intenzione di pagare. E se la sono data a gambe, con la scusa di uscire a fumare una sigaretta.

Il titolare del locale, un cittadino cinese di 47 anni, non ha ovviamente accettato il comportamento della coppia. Di corsa, ha raggiunto i due clienti e ha chiesto loro di pagare quanto avevano consumato. In tutta risposta, non hanno tirato fuori il portafogli, bensì una "scarica" di bestiale violenza. Lo hanno preso a calci e pugni, rompendogli la mandibola, fino a quando non è intervenuta la polizia. I due fidanzati sono stati denunciati a piede libero per insolvenza fraudolenta e lesioni personali.

Per il ristoratore è stato invece necessario il trasferimento all'ospedale Sant'Anna: ha alcune fratture ed è sotto osservazione a causa di una lieve emorragia cerebrale.

Continua a leggere su Today.it...