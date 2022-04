I boss mafiosi fanno affari con l'oro rubato e trasformato in lingotti

Non solo spaccio di droga o traffico di armi, i boss mafiosi fanno affari anche con l'oro. Gli investigatori della guardia di finanza di Palermo ritengono di avere scoperto un meccanismo di riciclaggio dell'oro che sarebbe stato messo in atto da una società del capoluogo. Sulla base delle direttive impartite dal mandamento mafioso di Porta Nuova, avrebbe raccolto grandi quantità del metallo più prezioso, consegnato da ladri e rapinatori o ricettatori.

La guardia di finanza ha arrestato cinque persone per concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio, ricettazione ed estorsione aggravati. E' scattato il sequestro di cinque imprese operanti nel settore del commercio dell'oro e di beni per 5 milioni di euro riconducibili a 27 indagati.

Per gli inquirenti era stato creato un "sistema illecito che esercitava un capillare controllo sulle attività di riciclaggio e ricettazione dei metalli preziosi di provenienza delittuosa". La società nel mirino della fiamme gialle sarebbe stata finanziata sul nascere dall'allora reggente della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio. Nel triennio 2016-2018, ha dichiarato operazioni di cessione di oro per oltre 2,19 tonnellate, per un controvalore di oltre 75 milioni di euro.

I lingotti d'oro

In particolare l'oro sarebbe stato acquistato senza alcun rispetto nelle regole antiriciclaggio, fiscali e di pubblica sicurezza. Poi sarebbe stato fuso per essere ceduto ad altri operatori del settore sotto forma di lingotti. In un secondo momento, "per ridurre i rischi e dare una parvenza di legalità alle grandi quantità di oro movimentato, gli stessi imprenditori si sarebbero serviti di esercenti l'attività di 'compro oro', che avrebbero emesso a loro volte fatture false di vendita".