"Sto bene, ma non posso parlare": così la figlia ha scoperto il cadavere della mamma in un baule

Un cadavere chiuso in un baule, alcuni messaggi "misteriosi" inviati dal telefono della vittima, e il racconto della figlia convivente che non convince del tutto gli inquirenti. Proseguono le indagini sul caso di Concetta Infante, la donna di 77 anni trovata morta sabato 9 dicembre in un baule nella camera da letto di un appartamento dei palazzi ex Cirio a Mondragone (Caserta), in via Razzino. Al momento la figlia 40enne della pensionata, che viveva insieme alla madre, è indagata per occultamento di cadavere. Per la direzione che prenderanno le indagini della procura di Santa Maria Capua Vetere e dei carabinieri sarà determinante l'autopsia sul corpo.

Quel che è certo, al momento, è che sono ancora diversi i punti da chiarire. La 40enne, disoccupata, ha raccontato ai carabinieri che la madre aveva avuto un incidente domestico fatale, circa un mese fa: era caduta battendo la testa ed era morta, secondo il racconto della figlia convivente. Non avendo i soldi per il funerale, la donna ha chiuso il corpo in un baule, sigillandolo con del nastro adesivo.

Concetta Infante e i messaggi sul cellulare: "Sto bene, ma non posso parlare"

Sulle cause del decesso ora dovrà fare chiarezza l'esame autoptico. Intanto i carabinieri di Mondragone hanno accertato che la 40enne ha percepito due mensilità di pensione della madre. A trovare il cadavere dell'anziana, in avanzato stato di decomposizione, è stata un'altra figlia della vittima, che vive e lavora in Abruzzo. La donna è tornata a Mondragone perché molto preoccupata: da settimane, ha riferito, non riusciva a parlare con la madre, che non rispondeva più alle telefonate. Aveva provato numerose volte a chiamarla, ma in risposta aveva ricevuto soltanto dei messaggi dal suo cellulare in cui si leggeva che stava bene, ma che non poteva parlare. Chi ha inviato quei messaggi dal cellulare dell'anziana? Potrebbe essere stata la figlia convivente, sospettano gli inquirenti, ma tutto sarà da accertare.

La donna è così tornata nell'edificio di via Razzino, nella zona dei palazzi ex Cirio, e ha notato quel baule sigillato in camera da letto: dopo la macabra scoperta, ha subito chiamato i carabinieri. Il cadavere dell'anziana era in avanzato stato di decomposizione: impossibile stabilire subito se la 77enne fosse morta per cause naturali o violente. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine: al momento l'ipotesi di reato è di occultamento di cadavere. Si dovrà attendere l'esito dell'autopsia per stabilire se si è trattato anche di omicidio.