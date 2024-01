Concetta Russo: la donna di 45 anni uccisa da un proiettile vagante a Capodanno

Si chiamava Concetta Russo la donna di 45 anni morta dopo essere stata colpita da un proiettile vagante ad Afragola, nel Napoletano. Stando a quanto trapelato, la vittima era residente a Pastigliate, in provincia di Milano, ed era in Campania in vacanza a casa di famigliari. La 45enne è stata raggiunta dal proiettile mentre festeggiava il Capodanno con i parenti all'interno di un'abitazione in via Plebiscito. Trasportata in condizioni disperate all'ospedale Cardarelli, la 45enne è morta poco dopo.

Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di castello di Cisterna. Dai primi accertamenti e dai rilievi eseguiti dai carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla procura di Napoli Nord, è emerso che il colpo di pistola fatale alla donna sarebbe stato esploso proprio all'interno dell'appartamento. Si tratta di un'ipotesi investigativa che però è da confermare. Intanto un proiettile calibro 380 che era nell'abitazione è stato sequestrato. Le indagini proseguono e non è ancora chiaro chi possa aver sparato. La donna lascia il marito e due figli maggiorenni.

Botti e proiettili vaganti: in aumento i feriti gravi

Rispetto allo scorso anno sono in aumento i feriti gravi causati dai botti. Quest'anno ci sono stati due casi con prognosi superiore ai quaranta giorni, per ferita d’arma da fuoco, rispetto a un caso dell'anno precedente; mentre sono stati 25 i casi, con prognosi superiore ai quaranta giorni, dovuti ai fuochi d’artificio, rispetto ai 10 casi dell’anno precedente. A dirlo è il bilancio tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Infine, le proiezioni dei dati sui feriti lievi, hanno fatto registrare lo stesso dato dello scorso anno ovvero 10 casi con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni, per ferita d’arma da fuoco, mentre dai 159 casi con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni, dovuti ai fuochi d’artificio, si è passati agli attuali 232 casi.