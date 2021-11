Tangenti per passare ai concorsi pubblici: bufera su esercito e polizia

Si allarga a macchia d’olio l’indagine della Procura di Napoli che questa estate ha portato all’arresto di due agenti penitenziari, accusati di aver truccato concorsi per il reclutamento in corpi delle forze armate e Polizia penitenziaria. Emesse dal gip del tribunale partenopeo 14 misure cautelari.

Gli episodi di corruzione vanno dalla fine del 2020 alla prima metà del 2021, quando due agenti della Polizia Penitenziaria, Errico Spena e Maurizio Russo, avrebbero promesso e poi messo in atto agevolazioni per far superare le prove psico-attitudinali ad alcuni candidati dei concorsi delle forze armate e della Polizia penitenziaria, a fronte di una mazzetta. Colti in flagranza di reato nell’atto di ricevere 8 mila euro, i due agenti penitenziari sono finiti in manette lo scorso luglio.

Inchiesta in Campania su concorsi truccati per entrare nelle forze armate: 14 arresti

Le indagini della Procura di Napoli sui concorsi truccati nelle forze armate (Carabinieri, Esercito e Aeronautica Militare) e in Polizia penitenziaria sono andate avanti, rivelando l’esistenza di un'estesa ramificazione dei contatti corruttivi. Emesse 14 misure cautelari per soggetti gravemente indiziati di delitti di corruzione. Gli indagati avrebbero svolto la funzione di “intermediari dei rapporti corruttivi finalizzati all'indebito superamento delle prove concorsuali”.

Tra i pubblici ufficiali convolti ci sono Aniello Aversano, assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Gennaro Fatone, vigile urbano del Comune di Caivano e Giorgio Spina, caporal maggiore dell'Esercito in servizio nella caserma di Maddaloni, per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari.