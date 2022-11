Mazzette per diventare top gun: da 7 a 25mila euro per un posto in Aeronautica

Genitori disposti a tutto pur di vedere i figli in Aeronautica, anche a pagare. La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine, per presunta corruzione, in riferimento ad alcune assunzioni. Secondo l'accusa, in quattordici casi i genitori avrebbero pagato tangenti per assicurare un posto da top gun ai figli. La somma sborsata variava da 7 a 25 mila euro. Il denaro sarebbe stato intascato da tre militari in servizio al 32esimo Stormo di Amendola, a Manfredonia.

Corruzione l'ipotesi di reato contestata dai magistrati, come spiega FoggiaToday. Sotto indagine tre militari dell'Aeronautica e i genitori degli aspiranti vincitori delle selezioni, tutti del Foggiano. L'inchiesta è stata condotta dai carabinieri. Due i concorsi finiti nel mirino che si sono svolti negli scorsi mesi a Roma: uno per VFP4, l’altro per VPF1, ossia per volontari in ferma prefissata per quattro anni e un anno.