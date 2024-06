Un sosia per superare il concorso pubblico: finisce male

Al concorso con l'aiuto di un sosia. Così alcuni candidati alla selezione pubblica per le forze dell'ordine hanno pensato di aggirare ogni ostacolo e alcuni ci sono anche riusciti. La verità però è venuta a galla e adesso ci sono 17 indagati. Sei erano stati bocciati, 11 avevano passato i test.

La truffa sarebbe stata messa in atto per i concorsi delle forze dell'ordine svolte tra il 2017 e il 2021. Dopo un primo procedimento archiviato per mancanza di prove, la Procura di Roma ha riaperto il caso ipotizzando la truffa e la sostituzione di persona. Determinanti sono state le perizie calligrafiche sulle prove d'esame.