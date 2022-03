Greta e Umberto uccisi dal motoscafo: condannati i due turisti tedeschi

Il tribunale di Brescia ha condannato in primo grado a quattro anni e sei mesi Patrick Kassen e a due anni e sei mesi Cristian Teismann, i due tedeschi che il 19 giugno scorso erano a bordo del motoscafo Riva che nelle acque del lago di Garda travolse il gozzo sul quale erano fermi Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 25 anni, entrambi morti. Patrick Kassen, per sua stessa ammissione, era alla guida del motoscafo. Il pm aveva chiesto la condanna a sei anni e mezzo per Kassen e a quattro anni e due mesi per Teismann, il proprietario dell'imbarcazione: sono accusati di omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso. La difesa aveva invece chiesto l'assoluzione.

Greta Nedrotti e Umberto Garzarella morti sul lago di Garda

Greta Nedrotti aveva 25 anni, Umberto Garzarella ne aveva 37. Il 19 giugno scorso erano fermi, a bordo della barca in legno (un gozzo) di proprietà di Garzarella, tra il golfo di Salò e il porto vecchio di Portese, sul lago di Garda, quando un motoscafo li ha travolti e uccisi. Un impatto devastante. I carabinieri di Salò, che hanno portato avanti le indagini sulla dinamica dell'incidente, sono convinti che sarebbero stati proprio i due turisti tedeschi indagati (e oggi condannati in primo grado) a travolgere i due giovani. In base alla ricostruzione fatta finora, i due sono stati travolti dal motoscafo Riva Aquarama partito dalle Rive di Salò. Il natante sembra viaggiasse a gran velocità: ha letteralmente scavato un solco nell'imbarcazione in legno, planandogli sopra.

Garzarella è morto sul colpo, rinvenuto senza vita sulla barca alla deriva ormai la mattina seguente, sul lungolago. Il cadavere della ragazza, sbalzata in acqua, è stato recuperato più tardi a 98 metri di profondità. I due tedeschi avrebbero riferito di non essersi accorti di nulla, ma di essere convinti di aver colpito un pezzo di legno o uno scoglio. I due erano sul lago per assistere al passaggio della 1000 Miglia: dopodiché sarebbero andati a cena in un ristorante sulla sponda veronese, per poi tornare a Salò in serata.