Droga e stupra una donna davanti alla figlia: condannato Omar Confalonieri

Il gup di Milano ha condannato a 6 anni e 4 mesi Omar Confalonieri, l'agente immobiliare arrestato lo scorso novembre e accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate al termine del processo con rito abbreviato. Il giudice, che ha assolto l'imputato dall'accusa di sequestro di persona perché il fatto non sussiste, ha accolto così solo in parte la richiesta del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del sostituto Alessia Menegazzo che avevano chiesto 10 anni e 4 mesi.

L'uomo, assente alla lettura del verdetto, si trova in carcere dallo scorso 6 novembre, dopo l'arresto per violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. La violenza risale allo scorso 2 ottobre, quando, secondo le indagini dei carabinieri, Confalonieri avrebbe incontrato la coppia, interessata ad acquistare un box, per poi drogare il loro cocktail con massicce dosi di benzodiazepine durante un aperitivo in un bar di Milano. Infine avrebbe abusato della donna a casa dei due, davanti alla figlia di nemmeno un anno.

Una perizia disposta dal giudice aveva stabilito come Confalonieri fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Ora per l'uomo è arrivata la condanna nel processo svolto con rito abbreviato.