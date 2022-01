Cibi etnici e frittura: perché si litiga tra vicini di casa

Alzi la mano chi non ha mai litigato con un vicino di casa. Porte che sbattono, musica e tv a tutto volume, panni stesi ancora gocciolanti, piante innaffiate facendo "la doccia" a chi è giù, parcheggi occupati. La lista delle lamentele è potenzialmente infinita. E chi pensa che la pandemia "ci renderà migliori" si sbaglia. Tanto. Proprio perché costretti spesso a casa da smartworking, quarantene e restrizioni di vario genere, le liti tra vicini hanno trovato nuova linfa. E siccome glli itaiani nel lockdown si sono reinventati anche cuochi - come dimenticare la "sparizione" del lievito dai supermercati - la cucina, o meglio gli odori della cucina sono diventati il primo motivo di litigio.

A tirare le somme è l'Ananmi, l'Associazione nazional-europea amministratori d’immobili, sulla base di un sondaggio organizzato tra i suoi tredicimila amministratori associati. L’indagine traccia un quadro delle problematiche, basato sul parere dei professionisti che sono costretti a dirimere questa controversia. “Queste liti non vanno sottovalutate – commenta Giuseppe Bica, presidente dell’Anammi – pesano sul clima che si crea in condominio e tra vicini di casa, incidono sulle assemblee di condominio e possono sfociare in denunce, destinate a rivelarsi inconcludenti e costose”.

Per gli amministratori, la lite di origine gastronomica è una costante: quasi il 60% degli interpellati affronta, nella quotidianità professionale, questo tipo di scontro. A mettere l’uno contro l’altro i condomini è sempre un aroma sgradito, che arriva dalla cucina di un appartamento (77,8%). Meno frequente, invece, che l’odore arrivi da un ristorante (22,13%).

Curry e spezie le più odiate

Ma quale odore fa saltare i nervi agli italiani? Al primo posto, il 58,2% degli amministratori ha indicato i cibi etnici, per la loro capacità di invadere gli spazi comuni con odori persistenti. Il 20,7%, però, ammette anche che la lite scatta di fronte a pietanze più comuni, come la frittura e la grigliata. A distanza, seguono la cipolla (8,4%), il cavolfiore (7,84%) e l’aglio (4,7%).

Fin qui, la causa scatenante delle liti. Ma, a sentire gli amministratori, le ragioni delle dispute sono molto più profonde. Per il 47,6% degli interpellati, è lo “scarso rispetto nei confronti dei vicini” a scatenare le guerre di condominio, mentre il 31,9 il problema vero sono i “rapporti con culture diverse”. Non è facile mettere d’accordo l’aroma del pomodoro con quello del curry. Un quarto dei professionisti dell'associazione segnala però un motivo molto pragmatico: il malfunzionamento del sistema d’aerazione.

L'amministratore come "parafulmine"

I condomini, alla fine, si rivolgono – e si sfogano - tutti con la stessa persona: l’amministratore di condominio. Succede così nel 90% dei casi, soltanto il 9,8% discute direttamente con il condomino “colpevole”, senza coinvolgere il suo amministratore. “E’ proprio in questo passaggio che il bravo professionista deve dimostrare la sua capacità di mediatore – osserva Bica -. Nei nostri corsi, invitiamo a verificare il funzionamento della canna fumaria, il più delle volte all’origine degli odori sgraditi. Ma se non è colpa dell’impianto, allora occorre far ragionare le parti e trovare una soluzione facile da attuare”. Ad esempio conta molto l’orario in cui si cucina. “A mezzogiorno in genere si è più tolleranti con gli effluvi dell’appartamento accanto, mentre l’odore forte delle spezie alle 6 del mattino provoca fatalmente la discussione".

La lite causata dagli odori ha però un pregio: nella maggior parte dei casi, si ricompone. Quasi un terzo degli intervistati (29%) afferma che si riesce a dirimere sempre la controversia, oltre la metà (55,7%), nella sua esperienza, risponde di esserci riuscito almeno in alcuni casi. “Molto dipende dalla capacità diplomatica dell’amministratore – spiega Bica – a tutte le parti in causa, l'assoziazione dà lo stesso consiglio: evitate lo scontro, a vantaggio del buon senso. A volte basta davvero poco, per risolvere il conflitto: una canna fumaria che funziona e un po’ di tolleranza. E, se possibile, organizzate una cena condominiale: a tavola non si invecchia e, come sappiamo bene noi italiani, è più facile ritrovare il sorriso”.