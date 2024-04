Sorprende il ladro che rovista in cassa, macellaio lo insegue con un coltello

Un furto che stava per finire in tragedia. Un ladro si è introdotto furtivamente ieri pomeriggio, mercoledì 3 aprile, nella macelleria “Le Mannaie” di via Cavour a Conegliano, in provincia di Treviso. Dopo essersi avvicinato alla cassa, e aver aperto lo sportello, è riuscito a prelevare solo qualche banconota, per un importo di circa 40 euro.

I rumori sospetti hanno però allertato il titolare del negozio che, dopo aver sorpreso il giovane ladro, ha iniziato a inseguirlo con un coltello in mano. L'intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e ora sono al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di rintracciare il ragazzo. Il titolare, al momento del furto, stava facendo le pulizie nel retrobottega ed è scattato immediatamente verso la cassa appena si è accorto che qualcosa non andava.

Inseguito dall'uomo, in preda al panico, il ragazzo è scappato a gambe levate, riuscendo a dileguarsi dalla porta di ingresso e facendo perdere le proprie tracce. Il macellaio avrebbe poi provato a inseguirlo per strada, senza successo. Sul furto e sulla dinamica ora indaga la polizia della cittadina veneta.