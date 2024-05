Rientra da un viaggio infettato dal virus dengue: ecco i sintomi, disinfestazione straordinaria

Aumenta in queste ore la preoccupazione per i casi di virus dengue in Italia. A Ferrara è stata messa in atto una disinfestazione straordinaria per un caso di infezione, che riguarda una persona residente in città di rientro da un viaggio in un'area a rischio e che è in buone condizioni. A permettere di individuare il contagio è stato il sistema di sorveglianza attivato come da linee guida. Il caso è stato subito comunicato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda Usl della città, si legge in una nota dell'Ausl.

Come previsto dal piano regionale di sorveglianza e controllo, successivamente è stato avviato il protocollo straordinario di disinfestazione, essendo in un periodo di attività stagionale del vettore del virus (le zanzare). Si tratta di una misura di profilassi prevista dalla legge, che non deve allarmare - evidenzia l'azienda sanitaria locale - e che si aggiunge agli interventi ordinari che vengono eseguiti per ridurre la proliferazione delle zanzare sul territorio, e per attuare immediatamente le misure di controllo necessarie a impedire la trasmissione del virus dalla persona alle zanzare e da queste a un'altra persona.

Il protocollo, spiega la nota, "è articolato in tre fasi: trattamento adulticida alle prime luci dell'alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi; trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree private (porta a porta); ripetizione del trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche". Inoltre, "le aree da disinfestare corrispondono a un raggio di 100 metri dall'abitazione del paziente; i residenti nella zona interessata sono stati avvisati con una comunicazione mirata; durante gli interventi si raccomanda di chiudere le finestre, non lasciare all'esterno gli animali domestici e ritirare eventuale biancheria stesa in aree estese".

Cos'è la dengue e quali sono i sintomi

Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. Per l'Europa è una "malattia di importazione": l'incremento è dovuto ai sempre maggiori spostamenti di merci e persone.

La malattia causa febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. Altri sintomi sono: mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini. La malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica, con emorragie gravi da diverse parti del corpo che possono causare veri e propri collassi e, in casi rari, risultare fatali. La misura preventiva più efficace contro la dengue consiste nell'evitare di entrare in contatto con le zanzare vettore del virus.

La febbre dengue rappresenta un'emergenza in Brasile, ma le segnalazioni sono in crescita nel nostro Paese: per questo il ministero della Salute ha già dato delle direttive proprio nell'ottica della prevenzione. Nel 2023 in Italia sono stati 82 (su un totale di 362) i casi autoctoni registrati dall'Istituto superiore di sanità. A questi però si devono aggiungere i casi che "sfuggono" alle statistiche ufficiali, perché l'infezione non sempre causa sintomi e quindi potrebbe non essere diagnosticata.

"In Brasile e in altri Paesi la situazione è gravissima, per cui possiamo aspettarci che delle persone infettate arrivino in Italia - ha ricordato nei giorni scorsi il virologo Roberto Burioni -. È successo già nella mia Pesaro, dove il sindaco Ricci ha giustamente vietato una processione del venerdì santo". Sono stati registrati anche un caso a Genova e due in Lombardia, uno a Busto Arsizio in provincia di Varese e l'altro a Brescia. "In Italia un vettore, la zanzara tigre, c'è già - sottolinea l'esperto -, e quindi se il numero di persone infette che arrivano è alto e il numero di zanzare è alto, si può innescare una trasmissione locale che potrebbe costituire un grande problema, perché la malattia in un caso su 20 è grave".

Per la dengue, ha evidenziato Roberto Burioni, "non abbiamo una terapia specifica e il vaccino, appena approvato, è ancora di utilità limitata. Dunque il problema dipende da due fattori. Il primo è l'andamento dell'epidemia nei Paesi ora interessati: se le cose rimangono gravi, persone infettate continueranno ad arrivare e su questo possiamo fare poco, anche perché il 50% dei casi è asintomatico. Il secondo fattore è il numero di zanzare tigre presenti in Italia, e su questo possiamo intervenire: dobbiamo farlo fin d'ora, con la massima energia, per evitare di trovarci nei guai nei mesi estivi".