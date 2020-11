La procura di Roma indaga su Giuseppe Conte e sull'uso dell'auto di servizio da parte della compagna Olivia Paladino. Lo scrive Il Messaggero in un articolo a firma di Valentina Errante, precisando che il fascicolo del Pm Carlo Villani e dell'aggiunto Paolo Ielo è stato aperto dopo una denuncia dell'ex europarlamentare di Fratelli d'Italia Roberta Angelilli.

Giuseppe Conte e l'indagine sull'auto della scorta usata dalla fidanzata

Tutto comincia il 26 ottobre quando Paladino era entrata in un supermercato per sottrarsi all'inseguimento di Filippo Roma delle Iene e viene portata via dalla scorta del premier. In un video pubblicato da Dagospia corredato da una lettera si descrive la vicenda: "Lunedì mattina, il 26/10/2020, in una pausa dal lavoro ero per strada e ho visto Filippo Roma che faceva delle domande a una signora bionda vestita sportiva che poi ho capito che era Olivia Paladino la fidanzata del premier Giuseppe Conte. Lei per sfuggire alle domande della Iene è entrata nel supermercato che c’era lì vicino mentre Filippo Roma è stato buttato fuori. Sono entrato dentro e ho visto arrivare delle persone eleganti che sono venuti in soccorso della Paladino. Ho sentito che parlava con uno di loro del borsone che aveva con sé. Alla fine ha lasciato la borsa a uno del supermercato che sembrava conoscere bene, ha detto che le serviva la mattina dopo e che poi sarebbe andata a riprenderla una delle guardie che era con lei. Non ho capito però perché ha mollato la borsa al supermercato, che c’era dentro?".

OLIVIA PALADINO: Ale??… (chiamando il tipo del supermercato)

OLIVIA PALADINO alla scorta: ti lascio la borsa qui da Alessandro (tipo del supermercato)

SCORTA: Sì sì sì

OLIVIA PALADINO: Tanto poi lui te la dà

SCORTA: E io la porto a casa, va bene perché se è al domicilio, ci vengono dietro è peggio, a questo punto meglio…

OLIVIA PALADINO: Sì vado a casa, mi serve domattina …

SCORTA: Quello sì, cioè è solo un discorso che poi riprendono l’ingresso però …

OLIVIA PALADINO: Ale, ti lascio la mia borsa

TIPO SUPERMERCATO: Dove ce l’hai? Vai, la tengo dietro a Carla eh

Una persona che era presente ha raccontato che le domande erano sulla storia dell' hotel Plaza, del quale il padre della compagna del premier è amministratore. Angelilli il 31 ottobre è andata dai magistrati per segnalare che se "effettivamente la Paladino avesse usufruito di agenti della scorta del presidente del Consiglio, si sarebbe verificato un uso improprio di personale con funzioni di sicurezza relative a soggetti che ricoprono funzioni pubbliche". I pubblici ministeri, racconta il Messaggero, hanno acquisito le immagini del servizio. Secondo il quotidiano si potrebbe ipotizzare il peculato per l'uso dell'auto o l'abuso d'ufficio. Il fascicolo potrebbe essere trasmesso al tribunale dei ministri.

Il Corriere della Sera aggiunge che sulla vicenda è stata presentata una relazione di servizio dal ministero dell’Interno nella quale si dice che "il personale di scorta era in attività di osservazione e controllo al di sotto dell’abitazione della compagna del presidente del Consiglio perché lui era nell’appartamento. La scorta era quindi in attesa del presidente. I poliziotti si sono resi della concitazione a pochi metri e un addetto del supermercato chiede aiuto perché una signora è in difficoltà". Palazzo Chigi, sempre secondo quanto scrive il Corriere, precisa che "non è mai stata usata la macchina della scorta e non c’è stato alcun intervento" e che Conte "non era informato tanto che ha saputo della vicenda soltanto quando è sceso".