Durante il suo intervento a Otto e Mezzo da Lilli Gruber il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato visto a più riprese mentre aveva colpi di tosse, che hanno preoccupato chi seguiva la trasmissione e intanto scriveva su Twitter.

La tosse di Conte a Otto e Mezzo

C'era chi consigliava a Lilli Gruber di mantenere le distanze e mettersi la mascherina, chi notava che la conduttrice si tirava istintivamente indietro a ogni colpo, chi evocava la sanificazione immediata dello studio. E c'era anche chi faceva notare che Conte rispondeva "con parole con colpi di tosse, scatarramenti vari, rientro di muco tirandolo su col naso. E manco un fazzoletto bonsai. Ma saremo noi a dover restare a casa, in pochi, in modestia e spiritualità.. che l'untore mica è lui!".

Conte ha parlato della situazione italiana nell'emergenza coronavirus: "Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile". Poi ha parlato del vaccino: "Non c'è un orientamento per l'obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L'obbligo è scelta forte. Io lo farò senz'altro perché quando sarà ammesso sarà sicuro e testato. Sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio". Infine ha annunciato il Dpcm di Natale: "Il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile".