Il premier Conte: "Scioccato dalla morte di Willy, ho chiamato i genitori"

Il premier Giuseppe Conte ha chiamato i genitori di Willy Monteiro, scioccato per la morte del ventunenne ucciso di botte in strada a Colleferro la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. "Sono rimasto fortemente colpito, scioccato dalla morte di Willy Monteiro, ho chiamato i genitori". Sono le parole del presidente del Consiglio, che nel punto stampa in diretta da Beirut in Libano è intervenuto sulla tragica vicenda.

"Ho parlato con la mamma e il papà di Willy ‘in punta di piedi', perché se da un lato volevo far sentire la commossa vicinanza del Governo e della comunità nazionale, ci tenevo dall'altro, in un momento di estremo dolore, a non essere invasivo. Ho trovato un papà affranto con tutta la famiglia, sopraffatto da questa grande angoscia. Non spetta a me farmi carico delle investigazioni giudiziarie ma fermiamoci a riflettere: "cosa diremo ai nostri figli? Di non intervenire in una lite?", ha concluso il premier.

Frasi riprese poi in un lungo post pubblicato anche su Facebook: "La tragedia che si è abbattuta sui familiari di Willy Monteiro Duarte mi ha colpito profondamente. Mi ha lasciato scioccato. Un ragazzo che aveva da poco varcato la soglia dei 20 anni, studiava e lavorava, viveva appieno le proprie passioni, le proprie emozioni. Coltivava i propri sogni ed era probabilmente esposto alle tante incertezze che impensieriscono i giovani intenti a costruire il proprio futuro di vita personale e professionale".

"All'improvviso gli si è abbattuta addosso una violenza sorda e immotivata - sottolinea Conte -. Ci stringiamo tutti vicini alla sua famiglia, alla sua comunità di Paliano, a tutti coloro che l’hanno amato e apprezzato. Ho trasmesso questo sentimento ai suoi genitori, a sua sorella, pur nella consapevolezza che è difficile comprendere fino in fondo l’angoscia procurata da una sofferenza così acuta e dolorosa".

"La magistratura sta svolgendo le indagini e la giustizia farà sicuramente il suo corso. Confidiamo che si arrivi presto a condanne certe e severe. Ma noi nel frattempo come reagiremo? Quali misure adotteremo? Diremo ai nostri figli di volgere la testa dall’altra parte? Di non intervenire a sedare diverbi o a cercare di proteggere amici più deboli o in evidente difficoltà?", si domanda il premier. "Non credo possa essere questa la risposta, la strada da seguire. Dobbiamo piuttosto moltiplicare gli sforzi, in ogni sede e in ogni contesto, affinché i nostri figli crescano nel culto del rispetto della persona e rifuggano il mito della violenza e della sopraffazione", si legge ancora nel post.

"Sono rimasti emozionati e sorpresi per la chiamata del presidente del Consiglio Conte", ha raccontato l'avvocato Domenico Marzi, legale della famiglia di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso a Colleferro, in merito alla telefonata ricevuta da Conte. "Esprimo un ringraziamento a nome della famiglia - ha aggiunto l'avvocato - per la sensibilità mostrata dal presidente Conte nell'essere accanto a chi ha subìto una violenza simile".

Per la morte di Willy Monteiro sono attualmente in carcere quattro ragazzi - Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia - di età compresa tra i 22 e i 26 anni, accusati di omicidio preterintenzionale in concorso. Oggi si sono presentati davanti al giudice delle indagini preliminari per l'interrogatorio di convalida dell'arresto.