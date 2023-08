Contromano sulla A4 per chilometri: schianto frontale, poi si fa dare una terza auto per scappare

Lunghissimi minuti di paura sulla A4 nel Milanese. Lo scontro frontale è avvenuto sull'autostrada Venezia-Torino, all'altezza di Mesero (Milano). Un giovane, dalle prime ricostruzioni in compagnia di una donna, avrebbe viaggiato per chilometri contromano in direzione di Arluno, fino allo svincolo di Marcallo, dove è avvenuto il frontale con un'altra vettura.

Poi il giovane avrebbe costretto il conducente di una terza vettura a cedergli il mezzo con la quale i due sarebbero fuggiti. La fuga non è durata molto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. Non ci sono stati gravi feriti, solo uno dei coinvolti è stato portato in codice giallo all'ospedale di Magenta. Le altre persone, dai 27 ai 38 anni, sono state medicate sul posto con alcune contusioni.

