"Sta andando contromano": sirene e lampeggianti, ma lui non si accorge di nulla. Poi la scoperta

In autostrada contromano. Il motivo? Non si era accorto di aver preso la rampa sbagliata. È successo nel Cuneese la notte del 3 luglio scorso quando, intorno all'1.30, qualcuno ha segnalato alla polizia stradale di Torino che una vettura stava percorrendo in senso opposto la carreggiata in direzione nord dell'autostrada A6. La comunicazione è stata immediatamente inoltrata alle pattuglie della polizia stradale di Cuneo che si sono messe alla ricerca del mezzo. Poco dopo una pattuglia che viaggiava tra Marene e Fossano, in provincia di Cuneo, ha individuato l'auto, una Fiat Doblò, nella carreggiata opposta.

Una scena da cardiopalma: la Fiat viaggiava nella stessa direzione dell'auto dei poliziotti - che però era sull'altra carreggiata - schivando i veicoli che sopraggiungevano. Gli agenti hanno quindi attivato le procedure di emergenza previste in questi casi, azionando sirena e lampeggianti nel tentativo di attirare l'attenzione del veicolo contromano. Solo dopo alcuni chilometri percorsi appaiati al Doblò in continua segnalazione di emergenza (divisi solo dal guardrail di separazione delle carreggiate) l'automobilista si è accorto di aver sbagliato direzione e si è fermato. L'auto è stata messa in sicurezza da un'altra pattuglia e da un mezzo della viabilità autostradale vicino allo svincolo di Fossano. Il conducente, un italiano di circa 50 anni, è risultato negativo ai test di alcool e droga. I poliziotti lo hanno trovato in stato confusionale. È stato soccorso e trasportato presso all'ospedale di Savigliano per accertamenti. All'uomo è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.