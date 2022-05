Contromano sulla superstrada: un morto e 4 feriti nello scontro frontale

Un morto e quattro feriti: questo il tragico bilancio del terribile incidente avvenuto intorno alle 3.45 di oggi, sabato 14 maggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza dell'Interporto di Guasticce (Collesalvetti). La vittima è Jacopo Varriale, un uomo di 35 anni residente nel comune di San Miniato (Pisa), alla guida di un'auto che, per cause ancora in fase di accertamento, stava procedendo contromano sulla strada di grande comunicazione. Fatale lo schianto frontale con un'altra vettura, a bordo della quale viaggiavano quattro giovani, tutti di età compresa tra i 23 e i 26 anni, rimasti gravemente feriti ed estratti dall'abitacolo soltanto grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Molteplici le chiamate ricevute dalla centrale operativa del 112 nelle quali si segnalava la presenza in superstrada di un mezzo che, da San Romano, stava procedendo in senso contrario a quello di marcia. La polizia stradale, tuttavia, non è riuscita a fermare in tempo l'auto ddi Varriale che ha provocato l'incidente. Un impatto devastante nel quale le due auto sono andate completamente distrutte. Deceduto sul colpo il 35enne, gli altri feriti sono stati soccorsi dai volontari della Svs, giunti sul posto con tre ambulanze di cui una con il medico, e da quelli della Misericordia di Livorno, arrivati con un'ambulanza anch'essa con il medico. I due più gravi, tutti con traumi da schiacciamento, sono stati portati all'ospedale di Cisanello, mentre gli altri due al pronto soccorso di Livorno.