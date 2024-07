Coppia gay si tiene per mano e scatta il pestaggio in strada

Pestati dal branco. In quattro, tre ragazzi e una ragazza, si sono accaniti contro una coppia gay. Una violenza omofoba ripresa in un video e poi resa pubblica dal Gay Help Line per individuare gli aggressori. Immagini choc, riprese nella zona dell'Eur, a Roma.

Coppia gay picchiata a Roma

"Ancora altre aggressioni contro Lgbt+, denunciate al servizio Gay Help Line 800 713 713 - si legge in una nota stampa -. Mattia e Antonio (nomi di fantasia), sono stati aggrediti lo scorso weekend alle 4 di notte dopo una serata Lgbt+ a Roma. Mentre attraversavano la strada, mano nella mano, un'auto li ha tagliati per poi fermarsi. Un grido di uno dei due ragazzi, spaventato, ha scatenato la violenza. Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall'auto e li hanno picchiati, gridando insulti omofobi, senza che nessuno intervenisse se non per filmare l’accaduto. Antonio è stato colpito con una cintura, calci e pugni, mentre la donna ha colpito entrambi alla testa. Nonostante molti testimoni, nessuno è intervenuto fino a quando qualcuno ha fermato gli aggressori. Pubblichiamo il video per chiedere a chi li riconosce di segnalarli al 800 713 713 0 alle forze dell’ordine".

Il video dell'aggressione

Un video choc, dove si vedono i quattro accanirsi contro la coppia gay. Pugni, colpi di cintura, calci alla testa e mentre sono in terra. "Dopo essere andati al pronto soccorso, le vittime hanno deciso di denunciare l'accaduto alla polizia e hanno chiamato Gay Help Line 800 713 713, contact center antiomobitransfobia, per ricevere supporto legale - si legge ancora nel comunicato dal Gay Center -. Hanno raccontato di essersi sentiti in trappola quando gli aggressori hanno visto che si tenevano per mano e hanno iniziato a gridare 'froci'. Non possiamo più accettare di vivere in una società dove la violenza, come quella che abbiamo subito, è ancora una triste realtà. Io e il mio ragazzo ci teniamo a lanciare un messaggio contro ogni tipo di aggressione. Siamo stanchi di dover avere paura di passeggiare mano nella mano, di guardarci continuamente alle spalle, di vivere con l'ansia costante di essere vittime di atti insensati".

"Pur non essendo attivisti di professione, non possiamo rimanere in silenzio di fronte a tale brutalità - le parole dei due ragazzi -. Oltre al dolore fisico del pestaggio, ci ha ferito profondamente l'indifferenza di chi ha assistito alla scena. Anziché intervenire per aiutarci, queste persone hanno preferito filmare l'accaduto e pubblicarlo sui social, beffandosi del nostro dolore. Rivedendo il video, siamo rimasti sconvolti dalla ferocia con cui siamo stati attaccati, senza che nessuno temesse le gravi conseguenze che un simile gesto poteva avere".

"Quello che è successo ai due ragazzi - dice Alessandra Rossi, coordinatrice Gay Help Line 800 713 713 - ci lascia sgomenti e preoccupati. Già nei mesi scorsi Gay Help Line aveva registrato un incremento delle segnalazioni di episodi di micro-aggressione avvenuti in luoghi della comunità lgbtqia+. C'è preoccupazione, ma anche la forza che nasce dall'indignazione. La cultura dell'odio non può e non deve essere portata nei luoghi della socialità e del divertimento. Serve una maggiore attenzione da parte delle istituzioni riconoscendo tutele specifiche a chi ne resta vittima".

Alessandro Cataldi, responsabile Area Legale Gay Help Line, sottolinea che: "Gay Help Line è al fianco Mattia e Antonio nel percorso delle tutele legali. Con l'obiettivo di arrivare all'identificazione dei responsabili, invitiamo chi era presente e ha registrato la targa del veicolo a farlo presente, chiamando l'800713713 o segnalando alle forze dell'ordine. I luoghi della comunità lgbtqia+, a Roma e in ogni città, devono rimanere presidi di cultura, in cui ogni persona sa di potersi sentire libera e al sicuro".

"Comune si costituisca parte civile"

Aggressione choc che ha trovato il commento di Rocco Ferraro, consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco: "Dopo l’assurda aggressione subita da una coppia gay in zona Eur auspico che Roma Capitale si costituisca parte civile e che vengano individuati i responsabili il prima possibile. Le immagini del video diffuso dal Gay Help Line sono scioccanti, non solo per la violenza inaudita del ‘branco’ ma soprattutto perché nessuno è intervenuto per aiutare i due giovani. Un atto vile e vergognoso, che nel 2024 due persone non siano libere di girare mani per la mano ovunque, ma soprattutto in una città come Roma, è assurdo e preoccupa. Una violenza di questo tipo e con tale vigliaccheria è un attacco fisico a tutta la città di Roma, una ferita profonda vedere le proprie strade frequentate da uomini e donne non degni di tale nome. Roma non è una città omofoba, ci auguriamo che gli aggressori vengano intercettati al più presto. Dobbiamo tutelare tutti i nostri cittadini, ognuno ha il diritto di sentirsi libero e al sicuro".