La sposa risultata positiva al coronavirus pochi giorni dopo la festa di nozze

Una donna di Grottaglie, nel Tarantino, è risultata positiva al coronavirus pochi giorni dopo la festa di nozze. La neo-sposa avrebbe iniziato a mostrare i primi sintomi ad una festa con gli amici e si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, risultando poi positiva al tampone. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno anche il marito sarebbe risultato positivo al coronavirus, anche se asintomatico. La coppia, secondo quanto si apprende da fonti dell'Asl, sta osservando l'isolamento sotto sorveglianza sanitaria nel proprio domicilio.

Positiva al coronavirus dopo le nozze

Si teme ora per gli invitati alla festa nuziale, più di 100 persone. Secondo i parametri del 'contact tracing', il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl è tenuto a rintracciare i contatti stretti del soggetto positivo solo fino a 48 ore prima. La cerimonia si sarebbe tenuta negli ultimi giorni della scorsa settimana: stando al protocollo dunque non dovrebbe scattare il tampone per chi era presente alle nozze. L’Asl ha comunque invitato chi dovesse avvertire sintomi compatibili con la Covid-19, a rivolgersi al medico di famiglia comunicando la presenza al matrimonio.

Il sindaco: "Avviato il contact tracing"

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Grottaglie: "Come già comunicato dagli organi di stampa – spiega il sindaco - la sposa risultata positiva al Covid-19 è una nostra concittadina. A lei vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione.

A differenza di altri organi, l'ente comunale prima di divulgare informazioni deve necessariamente avere ufficialità, da parte degli enti preposti, dell'accertato contagio. La stessa ASL ha fatto sapere di aver già predisposto il contact tracing screening per risalire a tutti gli invitati e loro contatti. Se ci saranno aggiornamenti sarete informati sempre dopo comunicazioni ufficiali. Rinnovo l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di precauzione e comportamento".