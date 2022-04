Nessuno li cerca per mesi: vengono trovati mummificati in casa

Che cosa sia successo è ancora un mistero. I corpi senza vita di due anziani, ormai mummificati, sono stati trovati in una villetta di Campoformido, alle porte di Udine. Il ritrovamento è avvenuto in un'abitazione di via dei Carpini a Villa Primavera, località alle porte di Udine. È stata una parente ad attivare le forze dell'ordine. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Sembra che la donna abbia dato l'allarme con così tanto ritardo rispetto al decesso perché i due trascorrevano diversi periodi all'estero e quindi non si era preoccupata più di tanto per l'assenza di contatti. Sta di fatto che quando i pompieri hanno aperto la porta si sono trovati di fronte a una scena macabra.

Secondo il medico legale i due sarebbero deceduti mesi fa, anche se sarà necessario svolgere esami più approfonditi per capire a quando risale la morte. La parente che ha dato l'allarme avrebbe sentito per l'ultima volta i due tra settembre e ottobre. Gli investigatori, come disposto dalla Procura della Repubblica, sono ora al lavoro per capire quali potrebbero essere i motivi del decesso e cosa sia avvenuto in quella villetta alle porte di Udine. Una delle ipotesi è che i due anziani siano stati uccisi da una fuga di gas, ma per ora nessuna ricostruzione è stata confermata (né smentita) dagli inquirenti. Nulla al momento può essere escluso. Le indagini proseguono.