Litigano e lui dice "ti accoltello": il coraggio di un gruppo di ragazze salva una donna

Una lita furibonda ascoltata dall'altra parte del separé. Siamo nel centro di Milano, nella centrale Piazza San Marco. Lo scenario è quello usuale di una lite di coppia che prende velocemente la piega dell'escalation. L'uomo si scalda e pronuncia sette volte la frase "ti accoltello". Altre due volte minaccia di ammazzare la moglie. Il gruppo di ragazze che cenava nel locale a fianco a loro non rimane indifferente: a separarli dalla lite c'è solo un telo sottile. Le giovani si incuriosisciono e vedono anche balenare un coltello. A quel punto decidono di agire: avvertono un cameriere che, a sua volta, chiama i carabinieri. Al loro arrivo l'uomo scappa, gli uomini delle forze dell'ordine lo inseguono. La fuga dura poco: sarà arrestato poco dopo. Un probabile femminicidio viene così evitato grazie al coraggio e a un gesto di civiltà.

La vittima è una donna di 55 anni che aveva sporto denuncia il giorno stesso contro il campagno di 51, prima di andare al pronto soccorso per i maltrattamenti subiti. L'uomo avrebbe raggiunto la donna mentre stava cenando da sola e avrebbe cominicato a minacciarla. La coppia a si era conosciuta su un sito di incontri e, dopo qualche tempo, aveva deciso di andare a convivere. Gli atteggiamenti dell'uomo perdurerebbero da più di tre anni anche nei confronti del figlio della donna di appena 15 anni. Il ragazzo sarebbe stato aggredito dall'uomo che l'avrebbe preso per il collo mentre aveva provato di difendere la madre. I due, secondo i carabinieri, facevano uso di cocaina e l'uomo perseguitava la compagna anche per procurarsi i soldi per la droga. La donna avrebbe già chiesto aiuti in una comunità per per imparare a difendersi dalle violenze e per disintossicarsi.

Continua a leggere su Today