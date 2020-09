Il mini-lockdown a Corleone: focolaio dopo un matrimonio con 250 invitati

Mini-lockdown a Corleone (Palermo), il nuovo focolaio di coronavirus preoccupa e si corre ai ripari. Tutte le scuole sono state chiuse fino al 1 ottobre, mentre i locali pubblici – dai pub alle sale giochi – dovranno abbassare la serranda alle 22. La decisione è arrivata dopo che otto persone sono risultate positive al coronavirus, tutte avevano partecipato ad un matrimonio lo scorso 12 settembre con 250 invitati, tra cui un’infermiera del reparto di geriatria dell’Ingrassia di Palermo che ieri è stata ricoverata all’ospedale Civico di Palermo con febbre alta e sintomi influenzali acuti. Tra gli invitati c’erano infatti anche 30 giovani alunni delle scuole locali.

Coronavirus, lockdown a Corleone: cosa succede

L'ordinanza del sindaco di Corleone è arrivata giovedì sera: in un primo momento cinque persone dello stesso nucleo familiare sono risultate positive, poi i casi sono saliti già a otto dopo i primi test. Disposta anche la sospensione del mercato cittadino del venerdì, la chiusura di circoli, associazioni ricreative e musicali; l’interdizione di tutte le manifestazioni pubbliche che comportino aggregazione sociale, ad esempio congressi e convegni; la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri luoghi di cultura.

"Si raccomanda inoltre ai gestori dei pubblici esercizi - fanno sapere dal Comune - di far rispettare la distanza interpersonale di un metro. I gestori di esercizi commerciali all’aperto e al chiuso devono adottare misure organizzative tali da consentire l’accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il matrimonio focolaio di Corleone

La cerimonia che tanto preoccupa si è svolta sabato 12 settembre: gli invitati sono in isolamento fiduciario. Le limitazioni riguardano però non solo Corleone. I ragazzi che frequentano l’Istituto industriale di Prizzi non andranno a scuola e lo stop alle attività didattiche interessa anche gli istituti con sedi distaccate in altri comuni, come il liceo don G. Colletto. La scuola ha dei plessi anche a Marineo, chiusi anche quelli. I prossimi giorni saranno decisivi, visti i tempi di incubazione del coronavirus, per comprendere come evolverà la situazione.