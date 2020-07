Coronavirus, nuovo focolaio in una struttura per anziani: 21 positivi tra ospiti e operatori

Nuovo focolaio di coronavirus a Bologna, individuato in una casa residenza per anziani in viale Roma, gestita dalla cooperativa In Cammino. L’Ausl Bologna fa sapere che sono stati eseguiti 87 tamponi dal 16 luglio, con 21 persone positive al coronavirus, di cui 17 ospiti e 4 operatori sanitari. Tra gli ospiti, otto hanno presentato sintomi e sono attualmente ricoverati in ospedale in reparti a bassa intensità di cura. Tra gli operatori 3 sono paucisintomatici e uno è asintomatico. Il focolaio, fa sapere l'Ausl, "è stato prontamente rilevato e isolato grazie alla collaborazione tra l'ente gestore e il Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl di Bologna”.

L’allarme è scattato il 16 luglio, quando dalla casa di residenza per anziani è arrivata la segnalazione di sette ospiti con sintomi tipici, per i quali sono stati richiesti i tamponi. Il 17 luglio sono stati diagnosticati i primi 4 casi positivi all'interno della struttura: 3 di questi risultavano nuovi casi, mentre uno era già stato un caso Covid precedentemente guarito dal punto di vista clinico e virologico. Tra il 18 e il 20 luglio tutti gli ospiti e gli operatori sono stati sottoposti al tampone. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati 15 nuovi casi di positività al coronavirus, 3 tra gli operatori e 12 fra gli ospiti.

Il 20 luglio la Task Force Distrettuale dell’Azienda Usl di Bologna, ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione logistica ed organizzativa rispetto al nuovo quadro epidemico emerso dallo screening e avviare le opportune azioni di supporto e consulenza.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 29.350 casi di positività, 55 in più rispetto a ieri, di cui 32 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.