Focolaio di coronavirus in ospedale a Potenza: “Addetti del reparto di ginecologia a una festa privata”

Nove casi di positività al coronavirus (tutti asintomatici) sono stati registrati tra gli addetti al reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Carlo di Potenza. A comunicarlo è stato il Dipartimento Salute della Regione Basilicata.

Una nota ha specificato che il focolaio non è partito “all’interno del nosocomio, ma è legato a un evento privato a cui hanno preso parte fuori dalla struttura sanitaria diversi addetti del reparto, non osservando le necessarie misure di sicurezza”. Il reparto è “regolarmente aperto e sono garantire tutte le misure di sicurezza così come è stato fatto finora”.

“Cogliamo l’occasione – si legge nella nota del Dipartimento - per ricordare che l’unico mezzo per contrastare la diffusione e il contagio del virus Covid-19 sono il rispetto delle prescrizioni di contenimento: utilizzare la mascherina, mantenere il distanziamento, evitare gli assembramenti e lavare con frequenza le mani”.

Coronavirus, la situazione in Basilicata

La task force regionale ha comunicato questa mattina che ieri sono stati processati 986 tamponi, di cui 48 positivi. I lucani attualmente positivi sono 438 (406 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 33 positività di residenti e si sottrae la guarigione di un residente) e di questi 405 si trovano in isolamento domiciliare. Trentasei in tutto le persone attualmente ospedalizzate.