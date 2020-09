Pronti, via: primo caso di positivo in una scuola a Roma, liceali e insegnanti in quarantena

Primo caso di Coronaviurs alla scuola Marymount international di Roma: si tratta di un ragazzo dell'ultimo anno del liceo che è risultato positivo al test del tampone. Questa mattina la preside dell'istituto ha avvertito genitori e docenti ed è scattato il protocollo già previsto per questi casi.

Tutti gli studenti della classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti con il ragazzo sono in isolamento domiciliare in attesa di fare i test. La scuola intanto sta da subito provvedendo ad offrire lezioni agli studenti interessati, per non farli rimanere indietro con il programma.

Adjusting to new learning routines as we take every safeguarding precaution to mitigate risks...and 🙏for the wonderful outdoor spaces which allow for effective social distancing. #marymountrome pic.twitter.com/nVRrI65CLu