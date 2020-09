Positivo da oltre un mese, 33enne muore dopo una disperata corsa in ospedale

Morto all'ospedale di Cagliari uno dei primi contagiati da coronavirus di questa estate in Sardegna: aveva 33 anni ed era risultato positivo al Sars-Cov-2 dopo aver frequentato alcuni locali della Costa Smeralda. Secondo quanto scrive l'agenzia Ansa, il giovane F. L. originario di Isili, era seguito a domicilio dalle autorità sanitarie, ma oggi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e quando è arrivato al Pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari le sue condizioni sono risultate compromesse da una grave insufficienza respiratoria. Nonostante tutti i tentativi dei medici, per il 33enne non c'è stato nulla da fare.

Oggi in Sardegna il bollettino registrava 49 i nuovi casi di positività e altri due decessi, una donna di 62 anni, ricoverata a Nuoro e residente nel sassarese, deceduta il 21 settembre ma inserita solo oggi nel report, e un uomo di 79 anni, ricoverato a Cagliari e residente nel sud Sardegna, morto questa mattina. Le vittime sono in tutto 145. In totale sono stati eseguiti 175.829 tamponi, con un incremento di 2.169 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 100 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (+4), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (21). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.624. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.508 (+25) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.405 positivi complessivamente accertati, 550 (+14) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 336 (+3) nel sud Sardegna, 242 (+4) a Oristano, 374 (+14) a Nuoro, 1.903 (+14) a Sassari.