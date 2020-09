Coronavirus: caccia a 24 positivi che hanno dato il numero di telefono sbagliato

È caccia ai positivi a Napoli, dove alcune persone risultate positive al tampone avrebbero fornito dei numeri di telefono sbagliati o inesistenti. Nella giornata di ieri i nuovi casi di Covid 19 in Campania sono stati 243, ben 72 in più del giorno precedente. I nuovi casi a Napoli sono arrivati a 57, ma a preoccupare sono proprio questi 24 pazienti che, hanno dato dei numeri errati, con la Asl che sta cercando di contattarli, anche se risulta difficile rintracciare loro o le persone vicine.

Ventiquattro delle persone che hanno effettuato il tampone nella giornata di ieri si sono sottoposte volontariamente al test, con l'Asl di Napoli che sta indagando anche alle motivazioni che hanno portato a questa scelta. Un caso, infine,è stato riscotrato tra i tamponi eseguiti per lo screening delle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i nuovi casi, 53 sono in isolamento domiciliare e tre in ospedale. Si segnala inoltre un ricoverato in più, rispetto a ieri, nel Covid Center dell'Ospedale del Mare. Un solo posto ancora disponibile tra le degenze ordinarie, nell'altro Covid Center napoletano del Loreto Mare. In totale sono 2782 i positivi, 984 i guariti, 503 gli asintomatici. Sono 86 le persone ricoverate in ospedale, 8 delle quali in terapia intensiva. Ben 1559 sono in isolamento domiciliare. Resta stabile a 153 il numero di deceduti.