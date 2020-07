Coronavirus, tre ragazzi romani positivi: erano appena tornati da un week end a Capri

Tre ragazzi romani in vacanza nell'ultimo fine settimana nell'isola di Capri sono risultati positivi al coronavirus. I tre facevano parte di un gruppo di 8 coetanei, quattro ragazze e quattro ragazzi, e avrebbero soggiornato in una casa vacanza. Lo si apprende da fonti della Asl Napoli 1.

I giovani sono stati sottoposti a tampone una volta rientrati a Roma, dal momento che uno di loro aveva la febbre.

Dopo il risultato dei test è stata subito avviata un'indagine epidemiologica attraverso il personale della Asl in servizio nell'isola per tracciare chi potrebbe essere stato in contatto i tre turisti risultati positivi. Si indaga dunque per ricostruire gli spostamenti della comitiva. A quanto si apprende prima di arrivare sull'isola una ragazza del gruppo potrebbe essere stata in un'altra località balneare della zona.

In Campania la situazione è in peggioramento. Ieri sono stati individuati 19 casi di Covid; crescono i ricoveri (315, erano quasi duecento in meno il mese scorso), e l'indice Rt è salito sensibilmente negli ultimi giorni, arrivando a 1,38.