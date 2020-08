Paura per un nuovo focolaio, sei ragazzi positivi dopo la festa in un noto locale di Porto Rotondo

Casi di coronavirus in aumento anche nel Lazio (e in particolare a Roma) dove ieri sono stati registrati ben 68 contagi. Un cluster del tutto inatteso è scoppiato nella casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore, in via di Vallelunga 8, tra Boccea e Montespaccato. Sono 32 le persone risultate positive al SARS-COV-2, tra cui 8 operatori della struttura.

Ma c'è apprensione anche per un possibile focolaio legato ad una serata tenutasi l'8 agosto in un noto locale di Porto Rotondo, in Sardegna. Alla serata, che prevedeva l'esibizione di un noto dj romano, hanno partecipato molti ragazzi della Capitale. E proprio a Roma Coronavirus si è palesato. Sono sei i casi positivi legati al cluster, secondo quanto comunicato dalla Asl Roma 1.

Si tratterebbe di due gruppi distinti che hanno in comune il fatto di aver partecipato alla festa a Porto Rotondo.

Il cluster è emerso dopo che alcuni ragazzi si sono sentiti male e sono ricorsi ai test. In particolare due ragazze sono risultate positive. Prima un tam tam, poi una vera e propria indagine epidemiologica, ha allertato tutti i ragazzi, soprattutto di Roma Nord, che hanno partecipato alla festa. Scattata subito l'indagine tra i familiari e gli amici entrati in contatto ma anche fra chi in Sardegna aveva partecipato alla serata.

Gli ospedali romani dove si sono rivolti i ragazzi per i tamponi hanno allertato la Asl Roma 1 che ha fatto scattate l'indagine epidemiologica. Il Dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute ha informato la Regione Sardegna che ha avviato tamponi a tappeto