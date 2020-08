Coronavirus, torna la paura nelle Rsa: 21 contagiati ma c'è un'anomalia (positiva)

Il coronavirus torna a far paura nelle residenze per anziani: una Rsa di Milano "risparmiata dalla prima ondata" di Covid-19 si trova oggi alle prese con un focolaio di coronavirus Sars-CoV-2.

Presso la Rsa Quarenghi, nella periferia nord-ovest di Milano, sono risultati positivi al tampone 21 ospiti. Contagiato anche un operatore sanitario ora messo a riposo. Tra i contagiati, soltanto uno presenta sintomi. Lo riporta il quotidiano Il Giorno spiegando che la metà degli ospiti risultati positivi è già stata ricoverata in ospedale in reparti Covid, mentre gli altri dieci sono isolati in attesa di un posto.

In totale sono 123 i posti letto occupati nella casa di riposo: i gestori di Coopselios contattati da il Giorno, hanno spiegato come l'allarme sia scoppiato dopo che un ospite ha manifestato sintomi riconducibili al Covid. L'accesso alla struttura è precluso ai familiari, tranne in casi eccezionali.

Focolaio in una Rsa a Milano: "C'è anomalia positiva"

Si tratta del primo focolaio nella metropoli meneghina post emergenza ma all'Adnkronos Salute Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell'Ats di Milano, evidenzia "un'anomalia positiva": nessuno degli anziani "è in condizioni severe, molti sono asintomatici, e i casi sono stati scoperti con il tracciamento".

Il coronavirus ha colpito molte residenze protette, specialmente in Lombardia, durante in pimi mesi della pandemia in cui si è registrata una vera e propria strage di anziani e su cui sono in corso le verifiche delle procure competenti.

In Toscana positive tre operatrici Rsa a Siena

Tre operatrici sanitarie che lavorano nella Rsa 'Cocconi-Bernabei' di Montepulciano (Siena) sono risultate positive al Covid-19. A dare l'annuncio su Facebook è stato il presidente della Misericordia di Montepulciano Adriano Giuliotti, spiegando che i 40 ospiti sono invece risultati negativi.

