Coronavirus Veneto: i cento contagi in una notte

Ci sono quasi cento nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 riscontrati nella notte in Veneto, secondo quanto indica il bollettino quotidiano della Regione che parla anche di un decesso avvenuto nelle ultime 12 ore.

Coronavirus Veneto: cento contagi in una notte

I 95 nuovi contagi portano il totale dei positivi dell'inizio dell'emergenza ad oggi a superare quota 24.500. Tornano invece sotto quota 8.000 (7.908) gli isolamenti domiciliari. Il quadro epidemiologico diffuso dal dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 analizza la situazione nel periodo in cui il maggior numero dei contagi è riconducibile a due focolai, emersi a San Donà di Piave e a Fossalta di Piave. Il focolaio di Fossalta di Piave ha avuto origine da un funerale celebrato nella provincia di Treviso a cui hanno partecipato varie persone di etnia senegalese che nei giorni seguenti l'evento hanno generato complessivamente 16 contagi in questo territorio. A San Donà di Piave il focolaio ha avuto origine da una gita turistica in autobus a cui hanno partecipato adulti e anziani. In questo caso sono state 14 le persone della comitiva risultate positive al tampone.

I dati forniti dal dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 evidenziano inoltre che tra i 100 contagiati circa il 16% è costituito da persone di rientro dall'estero e dalla Sardegna, il 60% coinvolge persone che appartengono ai citati focolai e a micro focolai familiari, i restanti contagi emergono nell'ambito della sorveglianza attiva in quanto contatti diretti di soggetti risultati positivi. L'età dei contagiati si è abbassata rispetto al periodo precedente e corrispondente al lockdown, la maggior parte sono persone colpite sono d'età compresa tra 50 e 60 anni e di età inferiore, tra cui 5 bambini sotto i 10 anni e 14 giovani in età compresa tra 11 e 20 anni. In generale la maggioranza è asintomatica anche se in qualche caso è stato necessario il ricovero ospedaliero per complicazioni respiratorie. Attività di screening. Il personale dell'Ulss 4 ha svolto un intenso il lavoro di screening, mediante test sierologici e tamponi, durante tutta l'estate, fine settimana inclusi.

I soli turisti rientrati da paesi esteri con obbligo di sottoporsi a tampone (Croazia, Spagna, Grecia, Malta, sud della Francia) sono stati 1555 negli appositi ambulatori attivati a San Donà, Portogruaro e Jesolo. L'attività di ricerca delle persone positive al Covid 19 continua tutt'ora con screening, indagini epidemiologiche a tutto campo, sorveglianza attiva. Il virus è ancora presente tra noi e proprio per questo motivo il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 richiama la popolazione alla responsabilità singola nell'adottare tutte le misure volte ad impedirne la diffusione, tra le quali il distanziamento fisico, l'igiene delle mani, l'utilizzo della mascherina.