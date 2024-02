Il corpo di una donna ritrovato in un dirupo a Montepellegrino

Il corpo di una donna senza vita è stato trovato nella notte tra il 13 e il 14 febbraio in un dirupo di Montepellegrino, l'altura che sovrasta Palermo. Il cadavere si trovava in una zona difficile da raggiungere ed è stato necessario l'intervento del del Soccorso alpino per recuperarlo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia, i sanitari e il medico locale, attualmente impegnati nei rilievi per cercare di far luce sul drammatico ritrovamento.

La donna è stata ritrovata poco prima delle 2 del mattino di mercoledì 14 febbraio. Il Soccorso alpino e speleologico siciliano ha spiegato che, dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il corpo è stato posizionato in una barella e trasportato prima mediante contrappeso, poi a spalla, fino a raggiungere il piazzale del belvedere di Santa Rosalia, dove è stato consegnato alle forze dell'ordine.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini e non si esclude alcuna pista. Non è chiaro al momento se la donna, di cui ancora non si conoscono le generalitò, sia stata uccisa o sia vittima di un incidente.

Articolo in aggiornamento