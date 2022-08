Il ghiacciaio si scioglie per la siccità e spunta un corpo: identificato

È stato identificato lo scheletro mummificato trovato il 26 luglio sul ghiacciaio Stockji, nella regione del Monte Cervino. I resti erano erano stati trovati da due francesi, Luc Lechanoine (55 anni) e Vincent Danna (50 anni), mentre percorrevano l'Haute Route, l'itinerario alpinistico che collega Chamonix con Zermatt, nel cantone svizzero del vallese.

"Da vicino, ho scoperto uno scheletro in qualche modo mummificato, danneggiato, ma completo", aveva detto a inizio agosto Lechanoine al sito di Le Matin. "C'era uno zaino blu e rosso, una delle braccia era ancora in una cinghia. C'era anche un bastone da sci o da camminata di marca Leki, rosa e nero", un modello nato nel 1974, "un pile fucsia e una rudimentale piccozza, spezzata in tre. Indossava scarponi in cuoio e ramponi con cinghie in pelle, materiale più vecchio del resto. Era in jeans, quindi non proprio attrezzato per la montagna. Lei o lui doveva essere solo. È difficile dire per quanto tempo quel corpo fosse lì. Direi tra i 30 e i 40 anni, forse di più: anni ottanta visti i colori fluo".

Di chi era lo scheletro trovato vicino il Cervino

Si tratta di un alpinista tedesco di 27 anni scomparso nell'agosto 1990. L'uomo era partito da Chamonix, in Francia, con l'intento di raggiungere Domodossola, in Italia, dove però non è mai arrivato. Le ricerche effettuate all'epoca non avevano dato esito. Oggi la conferma, ottenuta grazie al test del DNA.

L'uomo, all'epoca 27enne, nell'agosto del 1990 aveva l'intezione di partire da Chamonix per raggiungere Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) passando attraverso le Alpi del Vallese. Non era mai arrivato a destinazione - ricorda la polizia del Canton Vallese - e le ricerche dell'epoca avevano dato esito negativo. "Il ritiro dei ghiacciai fa emergere sempre piu' resti di alpinisti scomparsi da diversi decenni", fa sapere la polizia cantonale.