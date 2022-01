Trovato morto Corrado Pesce: l'alpinista italiano disperso in Patagonia

E’ morto Corrado Pesce, l’alpinista italiano di 41 anni disperso sul Cerro Torre, in Patagonia, da venerdì scorso, quando era stato travolto da una valanga di sassi. A confermare la morte di Corrado Pesce è stata Carolina Codó, medico argentino e responsabile del Centro dei soccorsi alpini di El Chaltèn, che ha spiegato di aver visto le immagini di un drone volato venerdì mattina nella zona dell'incidente. Si vede il corpo di Pesce, scivolato 50 metri sotto la piattaforma dove aveva passato la notte con un compagno argentino. “A quell'altezza, e senza protezione adeguata, la morte per ipotermia arriva dopo massimo due ore", ha spiegato la responsabile.

Pesce si trovava sul Cerro Torre, vetta argentina di 3128 metri, insieme al compagno di scalata Tomás Aguiló, quando sono stati travolti da una valanga e sono rimasti entrambi feriti. Il compagno è riuscito a portare il novarese in un piccolo rifugio e poi, nonostante le ferite, è riuscito ad andare incontro ai soccorritori. Il maltempo però ha impedito ai mezzi aerei di raggiungere il rifugio in cui Pesce si trova da quasi 48 ore, senza attrezzatura e gravemente ferito. Per questo si è deciso di sospendere le ricerche. La sorella ha dato l'annuncio che ormai per il 41enne, originario di Novara ma trasferitosi da diversi anni a Chamonix, ormai non c'è più alcuna speranza.