Uccide la moglie col fucile da caccia, poi rivolge l'arma verso di sé: gravissimo

Pasqua di sangue nelle campagne di Corridonia, in provincia di Macerata. Qui Bruno Cartechini, un uomo di 86 anni, ha ucciso la moglie coetanea, Palma Romagnoli, con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Poi ha rivolto la medesima arma contro se stesso, all'addome, e ha fatto fuoco. Mentre la moglie è deceduta sul colpo, lui ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona, dove è stato trasportato con l'elisoccorso.

Omicidio a Corridonia: spara alla moglie e la uccide

Il dramma è avvenuto la mattina di Pasqua, poco dopo l'alba, in contrada Macina. Palma Romagnoli era allettata da qualche mese a causa di una malattia degenerativa e di altri seri problemi di salute. L'allarme ieri è stato dato dal genero della coppia, che vive al piano superiore con la figlia dei due anziani, e che ha sentito i due colpi.

I vicini: "Siamo sconvolti"

Sul posto il sostituto procuratore Claudio Rastrelli, il medico legale e il nucleo investigativo dei carabinieri di Macerata. "Siamo sconvolti, si amavano tantissimo. Lui non sopportava di vederla soffrire", dicono i vicini di casa. L'ipotesi più probabile è quella di un omicidio dettato dalla disperazione per le condizioni di salute della donna, precipitata negli ultimi tempi. Una situazione diventata "insopportabile" per l'uomo.

La Procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.