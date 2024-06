Corriere ucciso e gettato nel pozzo: uno degli indagati ammette "responsabilità"

Iniziano a ricomporsi i tasselli sull'omicidio di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino scomparso sull'Amiata il 22 maggio mentre stava consegnando alcune borse di lusso e trovato senza vita un mese dopo, il 25 giugno. Gli inquirenti indagano per omicidio volontario e sequestro di persona. Sullo sfondo, il furto del maxi-carico di borse Gucci, dal valore di circa 500mila euro. Pochi giorni dopo la scomparsa del 40enne, è stato ritrovato il suo furgone quasi completamente distrutto dalle fiamme. Poco distanti gli scatolini contenenti le borse, vuoti.

Nelle intercettazioni raccolte dai carabinieri e diffuse da Chi l'ha visto, si parla sempre e solo del corriere, mai delle borse. I principali indagati sono due uomini di 33 e 44 anni: Klojan Gjoni, di origini albanesi, è stato fermato a Ciampino mentre stava per salire su un volo diretto in Albania; l'amico Ozgur Bozkurt, di origini turche, è stato invece fermato nella sua abitazione in provincia di Grosseto. Con loro al momento della scomparsa del corriere ci i sarebbe stata anche una terza persona, il 28enne Kaia Emre. A loro si sono aggiunti due nuovi indagati: Niko Gjoni, padre di Klodian, e Zindan Bozkurt, parente di Ozgu.

Le intercettazioni e le prime ammissioni

Quest'ultimo, secondo quanto riferisce la stampa locale, nel corso dell'interrogatorio durato quasi 10 ore avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Ma i contorni della vicenda sarebbero ancora tutt'altro che nitidi. C'è il nodo dell'assenza del gps sul furgone, e resta da capire se altre persone possano essere coinvolte.

"Immagina se avevano trovato... te non eri qui ora", dice a Klodjan Gjoni sua sorella in una delle intercettazioni. Se avessero trovato il corpo, probabilmente. Anche i genitori del 33enne dimostrano di essere a conoscenza del furto, e il padre è finito indagato. Tramite il suo avvocato Alessio Bianchini, Gjoni aveva chiesto di essere ascoltato dai pubblici ministeri Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini per chiarire la propria posizione e grazie al suo interrogatorio è stato possibile ritrovare il corpo di Nicolas nel pozzo della villetta in località Case Sallustri, comune di Arcidosso.

Intanto oggi, 28 giugno, l'autopsia sul corpo di Nicolas è stata assegnata al professor Mario Gabbrielli. Il cadavere non mostrava alcun segno da arma contundente o da taglio, e l'ipotesi è quindi che il 40enne possa essere morto per soffocamento o strangolamento. L'esame autoptico aggiungerà un pezzo ulteriore alla ricostruzione della tragica vicenda.