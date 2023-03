Corriere parcheggia sulle strisce, arrivano i vigili e lo scaraventano per terra: il video

Momenti di tensione, ripresi da alcuni video amatoriali a Taranto dove il corriere di una ditta al quale è stata fatta una multa per divieto di sosta nei pressi di un incrocio e davanti a uno scivolo per i diversamente abili, è stato trascinato con forza fuori dall'abitacolo da alcuni agenti della polizia locale. Quindi, una volta all'esterno, mentre i poliziotti cercavano di placcarlo e di bloccarlo, probabilmente per ammanettarlo, tuttavia non riuscendoci, l'uomo ha continuato a resistere e ha cominciato anche a urlare, chiedendo aiuto e richiamando l'attenzione di diversi passanti che hanno preso le sue difese. Alcuni hanno cercato di convincere gli agenti a essere meno duri. Alla fine l'uomo si è un po' calmato, non prima di aver urlato a squarciagola: "Sono un lavoratore".

Intanto ha continuato a riscuotere la solidarietà di altri passanti. Qualcuno da lontano ha urlato anche "vergognatevi", evidentemente verso gli agenti. Le immagini hanno fatto il giro del web. Alla fine sono intervenute due pattuglie di Volanti della Questura a sirene spiegate. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. "Rispetto all'intervento effettuato questa mattina dalla Polizia Locale - spiega - ripreso da diversi video amatoriali, la direzione competente ha avviato gli accertamenti del caso e siamo in attesa di una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti, affinché si possa ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. Seguiremo con attenzione l'evoluzione della vicenda, confidando che si faccia presto piena chiarezza a garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e del rispetto del codice".

"Al momento, ciò che si può osservare - continua Melucci - è una reazione molto scomposta da parte del conducente, davanti all'elevazione di una multa a carico di un furgone che sostava contromano, nei pressi di un'intersezione, ostruendo uno scivolo predisposto per i cittadini diversamente abili. Come detto, attendiamo la relazione ufficiale per avere un quadro più significativo, tuttavia, se confermate, deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili".

