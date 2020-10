La corsa a 230 km/h in Lamborghini per salvare una vita

Un viaggio record oltre il limite di velocità, ma per un buon motivo: salvare una vita. Nella mattina di martedì 20 ottobre è stata impiegata la Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato per trasportare un rene da Padova al Roma per un trapianto d'urgenza.

La corsa in Lamborghini da Padova a Roma

La ''super car'' della polizia partita martedì mattina dall'ospedale civile di Padova, toccando anche i 230 km orari, in un circa due ore ha raggiunto il Policlinico Gemelli di Roma. A quel punto l'equipe medica ha potuto procedere con l'operazione: come riporta anche il Mattino di Padova, questa particolare automobile viene utilizzata proprio per i trasporti da effettuare in tempi ristretti, come ad esempio gli organi da trapiantare.

La Lamborghini Huracàn specializzata in trasporti urgenti

La Lamborghini in dotazione alla specialità della polizia stradale è stata appositamente equipaggiata per svolgere attività salvavita. Infatti nel bagagliaio anteriore è alloggiata una speciale attrezzatura frigo-box per il trasporto urgente di organi da trapiantare. L’equipaggiamento comprende anche un defibrillatore per il soccorso d’emergenza di persone.