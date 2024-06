Cancello del lido travolge bimbo di 3 anni: "Pregate per lui"

Si trova ricoverato in terapia intensiva il piccolo di 3 anni che nel pomeriggio di ieri 29 giugno è stato travolto da un cancello in ferro di uno stabilimento balneare di Guardia piemontese, nel Cosentino.

Il bambino stava giocando nei pressi del cancello del lido quando di colpo l'inferriata ha ceduto, colpendo alla testa il piccolo. I genitori, persone della zona, e altri avventori del lido che hanno assistito alla scena hanno immediatamente lanciato l'allarme e chiesto l'invio di soccorsi.

Sul posto è intervenuto un elicottero del 118. Il personale medico, dopo essersi accertato delle condizioni del piccolo, ha optato per il trasporto in volo all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Qui il bambino è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il trattamento di un ematoma interno e si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico. I sanitari non hanno sciolto la prognosi ma secondo i media locali filtra un cauto ottimismo sul recupero del piccolo.

I genitori del bambino, originari di San Marco Argentano, hanno chiesto attraverso i social di pregare per lui. Sulle cause del cedimento i carabinieri della compagnia di Paola hanno avviato accertamenti, tutt'ora in corso.