Cosima D'Amato morta carbonizzata in casa: il figlio indagato per omicidio

Un incendio in casa che invece potrebbe nascondere un delitto. È indagato per omicidio volontario il figlio di Cosima D'Amato, la donna di 71 anni morta carbonizzata nella notte in un'abitazione a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. L'uomo è stato interrogato dal pm della Procura di Brindisi Alfredo Manca ma non ha risposto alle domande del magistrato. Nei confronti del 47enne era stato emesso un divieto di avvicinamento alla madre, ma proprio nella serata di ieri, martedì 19 settembre, era stata la donna ad andare a trovarlo nella sua abitazione.

L'incendio nella notte e la macabra scoperta

L'allarme per l'incendio è scattato poco dopo la mezzanotte: a chiamare i soccorsi sarebbe stato il figlio dell'anziana vittima e proprietario dell'abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri: proprio durante le operazioni di spegnimento è stata fatta la macabra scoperta del cadavere della donna, completamente carbonizzato, nella cucina dell'abitazione. I militari sono rimasti sul posto fino alle prime luci del giorno, effettuando i rilievi con l'aiuto degli esperti della Scientifica.

Il cordiglio del sindaco: "Un'intera comunità sconvolta"

Il sindaco di San MIchele, Giovanni Allegrini, ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia. "La notizia della morte di una nostra concittadina ha sconvolto l'intera comunità di San Michele Salentino. A nome dell'Amministrazione comunale, esprimo un sincero e profondo cordoglio a tutta la sua famiglia, che sta vivendo un momento drammatico. La signora in più occasioni aveva fatto ricorso agli uffici comunali, trovando sempre un momento di ascolto. Sono sicuro che le indagini in corso porteranno chiarezza in questa dolorosa vicenda".

Continua a leggere su Today.it...