Blitz anarchico, incendiati auto e cassonetti: "Per Cospito"

Tre cassonetti messi al centro della carreggiata e dati alle fiamme, danneggiate vetrate di banche, bancomat e scritte per Alfredo Cospito e Anna Beniamino. È accaduto all'alba di oggi mercoledì 24 aprile a Roma nel quartiere Tuscolano, in Viale Giulio Agricola.

Incappucciati in azione

L'azione è scattata poco prima delle 4. In pochi minuti un gruppo di ragazzi ha da prima dato fuoco ai cassonetti, per poi porli al centro della carreggiata. Quindi l'azione contro l'ufficio postale, con il liquido infiammabile cosparso sul postamat. Pochi metri più in là la banca Intesa la cui vetrata è finita pesantemente danneggiata.

Nel frattempo nel rogo dei cassonetti sono finiti coinvolti anche motorini e auto, danneggiati dalle fiamme. A bloccare gli incappucciati il suono delle sirene che ha "salvato" il Postamat. Diverse le volanti della polizia di Stato sul posto. Con loro anche i vigili del fuoco.

Le scritte anarchiche

Sui muri sono state rinvenute scritte legate agli anarchici. Una in particolare porta chi indaga a inserire quanto accaduto nell'ambito della proteste contro il 41bis ad Alfredo Cospito: "Anna e Alfredo liberi, nessuna pace per chi vive di guerra", la scritta vergata sui muri dell'Appio Claudio. Già in passato azioni simili sono state messe in atto nei quartieri della Capitale, con annessa rivendicazione anarchica.

Cosa accade oggi

È attesa per oggi, mercoledì 24 aprile, in Cassazione l’udienza del processo che vede imputati gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. I giudici della Suprema Corte dovranno esprimersi sui ricorsi presentati dal pg di Torino e dalle difese, dopo la sentenza d'appello del giugno scorso per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano.