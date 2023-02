"A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito". Questo il contenuto della telefonata anonima arrivata martedì 31 gennaio alla portineria de Il Resto del Carlino di Bologna. A riportare la notizia è oggi il Qn e l'edizione bolognese del quotidiano. La chiamata è stata breve, meno di un minuto. La voce sarebbe quella di un uomo giovane, sulla trentina, senza accento o con una leggera cadenza bolognese.

La Digos è intervenuta subito in via Mattei, per ascoltare l'addetto che ha preso la chiamata. Sono in corso le indagini, per risalire al luogo da cui è partita. Si deve accertare se si tratti di un messaggio realmente allarmante o se si tratti del gesto di un mitomane.

Ieri, sempre al Carlino, è arrivata anche una lettera contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, contro la politica del Governo sull'Ucraina. "In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti", scrive l'ignoto mittente.

Nelle ultime settimane il clima attorno al caso di Cospito, l'anarchico al 41 bis e in sciopero della fame, è salita. Ci sono stati attacchi di matrice anarchica in Italia e all'estero. Un caso diventato anche politico, con una polemica che ha travolto due uomini di punta del partito della premier: Donzelli e Delmastro. Il Governo ha alzato il livello di sorveglianza soprattutto per quelli che sono ritenuti obiettivi sensibili. Anche il web è oggetto di stretto controllo. "Svolgiamo una attività quotidiana di monitoraggio della rete in collaborazione con i colleghi dell'Antiterrorismo: quando l'emergenza sale, di conseguenza cresce anche il nostro livello di attenzione", ha confermato il direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, Ivano Gabrielli.